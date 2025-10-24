В Сальяне загорелся легковой автомобиль
- 24 октября, 2025
- 09:16
В Сальяне загорелся легковой автомобиль.
Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел на улице Б.Талыблы.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря их оперативному вмешательству пожар в моторном отсеке легкового автомобиля марки Hyundai был потушен в короткие сроки.
