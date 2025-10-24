В Сальяне загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел на улице Б.Талыблы.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря их оперативному вмешательству пожар в моторном отсеке легкового автомобиля марки Hyundai был потушен в короткие сроки.