Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    В Сальяне загорелся легковой автомобиль

    Происшествия
    • 24 октября, 2025
    • 09:16
    В Сальяне загорелся легковой автомобиль

    В Сальяне загорелся легковой автомобиль.

    Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел на улице Б.Талыблы.

    На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Благодаря их оперативному вмешательству пожар в моторном отсеке легкового автомобиля марки Hyundai был потушен в короткие сроки.

    Сальян возгорание автомобиль
    Salyanda minik avtomobili yanıb

    Последние новости

    09:36

    Цена на азербайджанскую нефть выросла более чем на $3

    Энергетика
    09:32

    Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    09:21

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2025)

    Финансы
    09:16
    Видео

    В Сальяне загорелся легковой автомобиль

    Происшествия
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.10.2025)

    Финансы
    08:58

    WSJ: Трамп выбрал "средний по жесткости" пакет антироссийских санкций

    Другие страны
    08:47

    В Эквадоре расследуют попытку отравления президента шоколадом

    Другие страны
    08:29
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:15

    Число отравившихся в Бурятии возросло до 165

    В регионе
    Лента новостей