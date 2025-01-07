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В Сальяне найдено расчлененное тело мужчины, жена задержана в качестве подозреваемой

В Сальяне найдено расчлененное тело мужчины, жена задержана в качестве подозреваемой В Сальянском районе 39-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве собственного мужа, по данным следствия для сокрытия преступления она расчленила и спрятала тело супруга.
Происшествия
7 января 2025 г. 10:59
В Сальяне найдено расчлененное тело мужчины, жена задержана в качестве подозреваемой

В Сальянском районе 39-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве собственного мужа, по данным следствия для сокрытия преступления она расчленила и спрятала тело супруга.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Задержанной является Мятанет Гусейнова (1986 г.р.), которая, предположительно, убила своего мужа Рояла Гусейнова (1984 г.р.) выстрелом из охотничьего ружья на почве конфликта.

Инцидент произошел 17 декабря 2024 года на ферме в селе Ени Улуханлы, где работали супруги. По данным следствия, мужчина скончался на месте от полученных ранений.

На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила тело мужа и выбросила останки в коллектор на территории села.

Роял Гусейнов числился пропавшим без вести с 18 декабря прошлого года. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось обнаружить место, где находились останки убитого. Они были извлечены с участием прокурора-криминалиста и эксперта. Назначены необходимые экспертизы, ведутся интенсивные следственные действия.

По факту убийства в прокуратуре Сальянского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство). Мятанет Гусейнова задержана сотрудниками полиции и передана следствию в качестве подозреваемой.

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Версия на азербайджанском языке Ərini öldürüb meyitini hissələrə bölərək kollektora atmaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

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