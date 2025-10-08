В Сальяне произошло тяжелое ДТП, водитель погиб
В селе Йолустю Сальянского района произошло тяжелое ДТП, в котором погиб один человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, автомобиль Mercedes врезался в мойку и загорелся. Огонь перекинулся на объект, в результате чего на 3 м² обгорели деревянные стропила кровли автомойки общей площадью 120 м². Остальная часть объекта была защищена от огня. Возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны.
Во время разведки места пожара был обнаружен обгоревшее тело водителя, оно было передано по назначению.
Обстоятельства произошедшего расследуют профильные органы.
