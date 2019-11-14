В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сальяне произошло ДТП.
Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через территорию села Нохудлу отрезке дороги Сальян-Ширван.
В результате столкновения автомобиля марки "Ford" с другим легковым автомобилем жительницы Джалилабадского района Ширинова Сарыгюль 1939 г.р. и Фарзалиева Аида Захир гызы 1993 г.р. получили травмы различной степени тяжести.
Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости