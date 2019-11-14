В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие

14 ноября, 2019 19:19

© Foto: "Report" https://report.az/storage/news/515f6686d2197d2c29be0f9c34908bcd/45d96f7b-588d-4fb6-93c9-4720f4b17328_292.jpg В Сальяне произошло ДТП. Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через территорию села Нохудлу отрезке дороги Сальян-Ширван. В результате столкновения автомобиля марки "Ford" с другим легковым автомобилем жительницы Джалилабадского района Ширинова Сарыгюль 1939 г.р. и Фарзалиева Аида Захир гызы 1993 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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