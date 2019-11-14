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В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие
© Foto: "Report"

В Сальяне произошло ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через территорию села Нохудлу отрезке дороги Сальян-Ширван. 

В результате столкновения автомобиля марки "Ford" с другим легковым автомобилем жительницы Джалилабадского района Ширинова Сарыгюль 1939 г.р. и Фарзалиева Аида Захир гызы 1993 г.р. получили травмы различной степени тяжести. 

Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. 

По факту ведется расследование. 

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