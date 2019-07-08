​В Сальяне произошло ДТП: есть погибший и раненые

В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом. Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло на участке автомагистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Шорсулу Сальянского района.

Колесо автомобиля марки Prado лопнуло во время движения, в результате чего водитель не справился с управлением транспортного средства и въехал в дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы различной степени получили жители Баку Тахирова Кямаля Рафаэль гызы 1987 года рождения, ее годовалый ребенок, супруг Иманов Гейбат Рагим оглу 1981 года рождения и Тахирли Джавид Рафаэль оглу 1990 года рождения.

Пострадавшие в результате аварии помещены в Центральную больницу Сальянского района.

Несмотря на усилия врачей спасти Тахирли Джавид Рафаэль оглу не удалось, он скончался в больнице. По факту ведётся расследование.