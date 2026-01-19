В Сальяне при столкновении автомобиля и грузовика погиб человек

На участке магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию города Сальян, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, при столкновении легкового автомобиля с грузовиком один человек, личность которого пока не установлена, погиб на месте происшествия.

Житель Сальяна Гусейнов Джошгун Эльдар оглу (1990 г.р.) с различными травмами был госпитализирован в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.