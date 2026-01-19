В Сальяне при столкновении автомобиля и грузовика погиб человек
Происшествия
- 19 января, 2026
- 18:29
На участке магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию города Сальян, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, при столкновении легкового автомобиля с грузовиком один человек, личность которого пока не установлена, погиб на месте происшествия.
Житель Сальяна Гусейнов Джошгун Эльдар оглу (1990 г.р.) с различными травмами был госпитализирован в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
Последние новости
18:38
Испания объявила трехдневный траур по погибшим в АдамусеДругие страны
18:37
Фото
В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 ЯнваряВнутренняя политика
18:29
В Сальяне при столкновении автомобиля и грузовика погиб человекПроисшествия
18:17
Мерц намерен встретиться с Трампом в Давосе в связи с введением пошлинДругие страны
18:12
Фото
Лейла Алиева встретилась с премьер-министром ЭфиопииВнешняя политика
18:08
Россия и Казахстан передали Азербайджану разыскиваемых гражданПроисшествия
18:07
В Азербайджане в 2025 году автотранспортом перевезено почти 2 млрд пассажировИнфраструктура
18:03
"Газпром нефть" и MOL договорились о купле-продаже NISЭнергетика
17:55