    В Сальяне мужчина получил огнестрельное ранение

    Происшествия
    • 12 сентября, 2025
    • 22:28
    В Сальяне мужчина получил огнестрельное ранение

    В Сальянском районе мужчина получил огнестрельное ранение.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на территории села Сеидсадыклы.

    Так, житель села Искендер Тагиев (1963 г.р.) был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу с ранениями различных частей тела.

    По словам родственников, И. Тагиев собирал ежевику на улице, когда неизвестный выстрелил в него из охотничьего ружья.

    По факту ведется расследование.

