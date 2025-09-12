В Сальяне мужчина получил огнестрельное ранение
Происшествия
- 12 сентября, 2025
- 22:28
В Сальянском районе мужчина получил огнестрельное ранение.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на территории села Сеидсадыклы.
Так, житель села Искендер Тагиев (1963 г.р.) был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу с ранениями различных частей тела.
По словам родственников, И. Тагиев собирал ежевику на улице, когда неизвестный выстрелил в него из охотничьего ружья.
По факту ведется расследование.
