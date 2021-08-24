В Сальяне больного коронавирусом задержали в общественном месте

Сотрудники Сальянского райотдела полиции выявили пациента с коронавирусом, который незаконно покинул свой дом, создав тем самым условия для распространения инфекции.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, житель села Гарабаглы Лаиг Гахраманов, проходивший лечение от коронавируса в домашних условиях, самовольно покинул место жительства, создав тем самым реальную угрозу для здоровья других людей. Л.Гахраманов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в общественном месте.

По факту ведется расследование.