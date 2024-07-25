О нас

В Сальяне автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Сальяне автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
25 июля 2024 г. 08:57
В Сальяне автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Г.Алиева.

Водитель автомобиля марки “ВАЗ-21015” потерял управление, в результате машина врезалась в дерево на обочине дороги.

По информации, травмы различной степени тяжести получили жители города Бабаев Эльнур Эльман оглу (1998 г.р.) и Мамедов Аликрам Али оглу (2001 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salyanda avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
21 июля 2024 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi