В Сальяне автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Сальяне автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

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В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Г.Алиева. Водитель автомобиля марки “ВАЗ-21015” потерял управление, в результате машина врезалась в дерево на обочине дороги. По информации, травмы различной степени тяжести получили жители города Бабаев Эльнур Эльман оглу (1998 г.р.) и Мамедов Аликрам Али оглу (2001 г.р.). Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал