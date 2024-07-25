В Сальяне автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Г.Алиева.
Водитель автомобиля марки “ВАЗ-21015” потерял управление, в результате машина врезалась в дерево на обочине дороги.
По информации, травмы различной степени тяжести получили жители города Бабаев Эльнур Эльман оглу (1998 г.р.) и Мамедов Аликрам Али оглу (2001 г.р.).
Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.