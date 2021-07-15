О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сальяне автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие

В Сальяне автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
15 июля 2021 г. 00:34
В Сальяне автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, водитель грузового автомобиля "Azsamand" потеряв управление за рулем, врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

В результате ДТП пострадали Фархад Ильгар оглы Тагизаде, 2002 года рождения, Этибар Ильгар оглы Бабаев, 2000 года рождения и Вугар Алисахиб оглы Джавадов, 2002 года рождения.

Раненые с различными телесными повреждениями были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Salyanda avtomobil beton dirəyə çırpıldı, 3 nəfər xəsarət aldı

Другие новости из категории

В Нефтчале женщина бросилась со второго этажа
В Нефтчале женщина бросилась со второго этажа
15 июля 2021 г. 00:55
В Гёйгёле пастух подорвался на мине
В Гёйгёле пастух подорвался на мине
14 июля 2021 г. 21:59
Прокурор запросил 11 лет колонии для обвиняемого в терроризме иностранца
Прокурор запросил 11 лет колонии для обвиняемого в терроризме иностранца
14 июля 2021 г. 18:07
В Баку судят обвиняемых в шпионаже армян
В Баку судят обвиняемых в шпионаже армян
14 июля 2021 г. 12:12
В бакинской больнице мужчина умер на операционном столе
В бакинской больнице мужчина умер на операционном столе
14 июля 2021 г. 11:46
В Сабирабаде задержаны насильники
В Сабирабаде задержаны насильники
14 июля 2021 г. 09:53
МЧС спасло 7 тонувших купальщиков
МЧС спасло 7 тонувших купальщиков
14 июля 2021 г. 02:35
В Шабране автомобиль насмерть сбил 22-летнего мужчину
В Шабране автомобиль насмерть сбил 22-летнего мужчину
14 июля 2021 г. 01:25
Продлен срок ареста Ата Абдуллаева 
Продлен срок ареста Ата Абдуллаева 
13 июля 2021 г. 15:40
Ожидается очередная массовая депортация азербайджанцев из Германии
Ожидается очередная массовая депортация азербайджанцев из Германии
13 июля 2021 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi