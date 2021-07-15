В Сальяне автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, водитель грузового автомобиля "Azsamand" потеряв управление за рулем, врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.
В результате ДТП пострадали Фархад Ильгар оглы Тагизаде, 2002 года рождения, Этибар Ильгар оглы Бабаев, 2000 года рождения и Вугар Алисахиб оглы Джавадов, 2002 года рождения.
Раненые с различными телесными повреждениями были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.