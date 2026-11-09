Мухтар Бабаев: Азербайджанские консультанты играют важную роль в работе COP31

Азербайджанские консультанты с первого дня подготовки к COP31 работают совместно с турецкой командой и играют важную роль в этом процессе.

Об этом турецкому бюро Report заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в национальном павильоне на COP31 в Анталье.

Комментируя заявление министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, президента COP31 Мурата Курума о широком применении опыта Баку, М. Бабаев отметил, что ключевая задача при поддержке Азербайджана - достижение договоренностей между почти 200 странами-участницами.

По его словам, одной из главных целей на COP31 является подготовка практических программ и принятие решений, направленных на их реализацию. "В число ключевых вопросов повестки входят процессы электрификации, сокращение выбросов парниковых газов и переход на чистую энергию", - подчеркнул М. Бабаев.

Он также добавил, что в продолжение COP29 в Баку на саммите в Анталье в центре внимания вновь окажется климатическое финансирование:

"Предусматривается привлечение финансовых ресурсов для реализации намеченных программ с активным участием международных финансовых институтов, крупнейших банков и частного сектора. Тесный диалог и сотрудничество с турецкой стороной позволяют проводить совместную работу максимально эффективно и оперативно".