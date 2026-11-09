Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Мухтар Бабаев: Азербайджанские консультанты играют важную роль в работе COP31

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 16:40
    Мухтар Бабаев: Азербайджанские консультанты играют важную роль в работе COP31

    Азербайджанские консультанты с первого дня подготовки к COP31 работают совместно с турецкой командой и играют важную роль в этом процессе.

    Об этом турецкому бюро Report заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в национальном павильоне на COP31 в Анталье.

    Комментируя заявление министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, президента COP31 Мурата Курума о широком применении опыта Баку, М. Бабаев отметил, что ключевая задача при поддержке Азербайджана - достижение договоренностей между почти 200 странами-участницами.

    По его словам, одной из главных целей на COP31 является подготовка практических программ и принятие решений, направленных на их реализацию. "В число ключевых вопросов повестки входят процессы электрификации, сокращение выбросов парниковых газов и переход на чистую энергию", - подчеркнул М. Бабаев.

    Он также добавил, что в продолжение COP29 в Баку на саммите в Анталье в центре внимания вновь окажется климатическое финансирование:

    "Предусматривается привлечение финансовых ресурсов для реализации намеченных программ с активным участием международных финансовых институтов, крупнейших банков и частного сектора. Тесный диалог и сотрудничество с турецкой стороной позволяют проводить совместную работу максимально эффективно и оперативно".

    Мухтар Бабаев COP31 Анталья
    Muxtar Babayev: COP31-də azərbaycanlı məsləhətçilər mühüm rol oynayırlar
    Babayev: Azerbaijani consultants play important role in preparations for COP31
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:17
    Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и США
    В регионе
    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    Лента новостей