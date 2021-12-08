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В Сальяне автомобиль упал в водоканал, есть погибший и раненый

В Сальяне автомобиль упал в водоканал, есть погибший и раненый В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
8 декабря 2021 г. 23:20
В Сальяне автомобиль упал в водоканал, есть погибший и раненый

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Сеидсадыглы.

Так, автомобиль марки “VAZ-2107” упал в водоканал.

В результате ДТП погиб житель села Сарван Васиф Агагусейн оглы Исмаилов, 1985 года рождения. Находящийся рядом с ним, житель села Борсулу Алим Азизага оглы Рзаев, 1986 года рождения в тяжелом состоянии был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda avtomobilin su kanalına aşması nəticəsində ölən şəxsin kimliyi məlum olub

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