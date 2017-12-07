В Сальянском районе извлечены останки убитых 3 года назад женщины и ее четырех дочерей

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Сальянском районе были извлечены останки убитых 3 года назад женщины и ее четырех дочерей.

Как сообщает аранское бюро Report, останки извлекли из подвала дома на улице Талеха Давудзаде под контролем сотрудников районной прокуратуры и отделения полиции Сальянского района и передали в районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Отметим, что на основе поступившей в Сальянскую районную прокуратуру информации об умышленном убийстве местной жительницы Мехпары Алиевой и ее четырех дочерей и захоронении в подвале их дома, сразу же на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. При участии судмедэкспертов был проведен осмотр места происшествия и обнаружено захоронение останков частей тел.

По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа из сотрудников прокуратуры и полиции.

В результате неотложных следственно-оперативных мер, в качестве подозреваемых были задержаны супруг М. Алиевой Фархад Алиев и ее сын Фаган Алиев.

В настоящее время совместно с органами внутренних дел необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.