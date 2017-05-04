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    В Сальяне женщина совершила суицид, бросившись в реку - ФОТО

    В настоящее время поиски женщины продолжаются© Report.az

    Сальян. 4 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе женщина бросилась в реку.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Алчалы.

    Так, местная жительница, 50-летняя Махбуба Магомед гызы Гулиева вчера вечером вышла из дома и больше не вернулась.

    На берегу реки Аккуша, проходящей по территории села, была обнаружена обувь женщины. Из-за вероятности того, что женщина могла утонуть в реке, на территорию были направлены спасатели.

    В настоящее время поиски женщины продолжаются.

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