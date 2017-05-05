В Сальяне столкнулись два грузовых автомобиля

Сальян. 5 мая. REPORT.AZ/ В Сальяне произошла дорожная авария, в результате которой пострадал один человек.

Как передает аранское бюро Report, авария произошла прошлой ночью на магистрали Алят-Астара на территории главного ширванского канала.

Грузовой автомобиль марки Shacman под управлением 42-летнего жителя Агдама Габиля Джалал оглу Хумматова въехал сзади в стоящий у обочины автомобиль той же марки. В результате получивший телесные ранения различной степени тяжести водитель был госпитализирован в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания первой медпомощи пострадавший был переведен в отделение травматологии.

Факт расследуется.