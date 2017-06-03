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    В Сальяне ребенок получил ожоги, пролив на себя горячую воду

    Ребенок был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу и ему была оказана первая медицинская помощь© Courtesy İmage

    Сальян. 3 июня. REPORT.AZ/ В Сальяне годовалый ребенок получил ожоги.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы в селе Халадж. Так, проживающий в этом селе Эльджан Шамхал оглу Алиджанов, оставшись без присмотра родителей, опрокинул на себя чайник с горячей водой.

    В результате Э. Алиджанов получил ожоги различной степени. Ребенок был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу и ему была оказана первая медицинская помощь.

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