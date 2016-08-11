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    ​В Сальяне произошло ДТП: погиб водитель

    По факту ведется расследование

    Сальян. 11 августа. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, один получил ранения.

    Как сообщает региональное бюро Report, ДТП зарегистрировано сегодня днем на проходящем через территорию Сальян отрезке магистрали Алят-Астара недалеко от Главного ширванского коллектора.

    По предварительным данным, водитель по имени Натик врезался за рулем автомобиля марки Mercedes в движущийся впереди автомобиль. В результате ДТП водитель погиб. Находившаяся в автомобиле жительница нефтчалинского села Маяк-1, 59-летняя Мелекниса Гасанбала гызы Джавадова получила ранения различной степени тяжести. Пострадавшая доставлена в Сальянскую районную центральную больницу.

    После оказания ей первой медицинской помощи женщину направили на амбулаторное лечение.

    По факту ведется расследование.

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