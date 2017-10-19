В Сальяне произошла дорожная авария, есть погибший и пострадавший

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Сальян. 19 октября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль сбил двух человек, есть погибший и пострадавший.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Алят-Астара.

Жители города Сальян, Джавид Эхтирам оглу Абдуллаев 1998 г.р. и Айхан Фазиль оглу Ахмедов 2010 г.р. были сбиты автомобилем. Во время аварии 7-летний А. Ахмедов погиб, Дж. Абдуллаев был доставлен водителем в Сальянскую районную центральную больницу с различными травмами.

По факту начато расследование.