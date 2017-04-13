В Сальяне полиция провела операцию, задержаны три члена одной семьи

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе задержаны три члена одной семьи.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Халила Рзы Улутурка.

На основе поступившей информации сотрудники Сальянского районного отделения полиции провели в городе оперативно-розыскные мероприятия.

По первичным данным, в результате оперативных мероприятий на территории Автовокзала были задержаны Рашад Рамиль оглу Багиров и его родители. Дом, в котором они проживают, досмотрен.

Причины происшествия не известны, расследования продолжаются.