В Сальяне мужчину ужалила змея

Сальян. 11 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошел случай укуса змеи.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Гарадил.

По предварительной информации, 37-летнего местного жителя Рахима Алияр оглу Манафова ужалила змея в ногу, когда он собирал в поле скошенный клевер. Он был срочно госпитализирован в Сальянскую центральную районную больницу и, после того как ему ввели сыворотку против яда, он был помещен в реанимационное отделение.

Сообщается, что состояние больного средней степени тяжести.