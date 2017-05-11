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    В Сальяне мужчину ужалила змея

    Случай произошел во время сбора травы в поле

    Сальян. 11 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошел случай укуса змеи.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Гарадил.

    По предварительной информации, 37-летнего местного жителя Рахима Алияр оглу Манафова ужалила змея в ногу, когда он собирал в поле скошенный клевер. Он был срочно госпитализирован в Сальянскую центральную районную больницу и, после того как ему ввели сыворотку против яда, он был помещен в реанимационное отделение.

    Сообщается, что состояние больного средней степени тяжести.

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