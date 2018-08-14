В Сальяне бывший заключенный совершил кражу в доме родственницы

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, совершивший в Сальянском районе кражу в доме родственницы.

Об этом Report сообщили в Ширванской городской региональной группе пресс-службы МВД.

Обратившись 11 августа в районное отделение полиции, жительница сальянского села Еникенд заявила о краже 3 дня назад из ее дома 100 манатов и золотых изделий на 1600 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Сальянского района был задержан подозреваемый в краже, ранее судимый житель сальянского села Еникенд 40-летний Рамиль Гусейнов.

Во время допроса задержанный признался в содеянном. Украденные им золотые украшения были изъяты в качестве вещественного доказательства в магазине, где он их продал.

Факт расследуется следственным отделом отделения полиции Сальянского района.