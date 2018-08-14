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    В Сальяне бывший заключенный совершил кражу в доме родственницы

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, совершивший в Сальянском районе кражу в доме родственницы. 

    Об этом Report сообщили в Ширванской городской региональной группе пресс-службы МВД. 

    Обратившись 11 августа в районное отделение полиции, жительница сальянского села Еникенд заявила о краже 3 дня назад из ее дома 100 манатов и золотых изделий на 1600 манатов. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Сальянского района был задержан подозреваемый в краже, ранее судимый житель сальянского села Еникенд 40-летний Рамиль Гусейнов.  

    Во время допроса задержанный признался в содеянном. Украденные им золотые украшения были изъяты в качестве вещественного доказательства в магазине, где он их продал. 

    Факт расследуется следственным отделом отделения полиции Сальянского района. 

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