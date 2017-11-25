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    В Сальяне автомобиль ударился о столб, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется следствие

    Сальян. 25 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших во время ДТП, произошедшего в Сальяне. 

    Как передает аранское бюро Report, в результате аварии на части автомагистрали Алят-Астара, проходящей через территорию Сальяна, 30-летний житель города Сальян, проживающий по адресу улица 20 января, Этибар Вахид оглу Гафаров и 35-летний Рамиль Гамид оглу Тагиев получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

    Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу города Сальян.

    По факту ведется следствие. 

    ***21:54

    В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на части автомагистрали Алят-Астара, проходящей через территорию Сальяна.

    Так, в результате потери водителем управления транспортным средством автомобиль врезался в бетонный столб. Как результат, находящиеся в автомобиле два пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу Сальяна.

    По факту ведется следствие. 

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