В Сальяне автомобиль сбил пожилого мужчину

© Report.az

Сальян. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Аранское бюро, инцидент зафиксирован прошлой ночью на территории под названием “Молочный завод”.

Закир Авез оглу Гасанов 1958 г.р., проживающий по адресу г.Сальян, ул. Аловсата Гулиева, 8, кв. 8, был сбит легковым автомобилем. Водитель доставил получившего телесные повреждения различной тяжести пешехода в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи он был размещен в отделение реанимации. Состояние пострадавшего тяжелое.

По факту ведется расследование.