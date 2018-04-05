В Сальяне автомобиль сбил двух женщин

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого были сбиты два пешехода.

Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня в утренние часы на территории села Арбатан района.

Житель села Арбатан, Фараджов Фарзали Аслан оглы, 1981-го года рождения, на автомобиле марки "Нива"» сбил жительницу района Аскерову Кямалю Аслан гызы, 1950 года рождения, и Ахадову Шаргию Назим гызы, 1969 года рождения, которые хотели перейти дорогу. Раненые были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.