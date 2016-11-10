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    В Сальяне автомобиль сбил двух пешеходов - ДОПОЛНЕНО

    По факту ведется расследование

    Сальян. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером близ магистральной дороги Алят-Астара на территории села Гырхчираг.

    Так, двух женщин-пешеходов сбил автомобиль. Одна из них - жительница нефтчалинского села Гараманлы Саида Ариф гызы Гадирова 1974 г.р. погибла на месте ДТП. Получившая тяжелые ранения 53-летняя жительница Ширвана Гюльбениз Нусрет гызы Джамалова доставлена в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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