В Сальяне автомобиль сбил двух пешеходов - ДОПОЛНЕНО

Сальян. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером близ магистральной дороги Алят-Астара на территории села Гырхчираг.

Так, двух женщин-пешеходов сбил автомобиль. Одна из них - жительница нефтчалинского села Гараманлы Саида Ариф гызы Гадирова 1974 г.р. погибла на месте ДТП. Получившая тяжелые ранения 53-летняя жительница Ширвана Гюльбениз Нусрет гызы Джамалова доставлена в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.