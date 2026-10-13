До восьми человек пострадали при атаке с ножом в южнокорейском ТЦ
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 09:55
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В результате нападения с ножом в торговом центре южнокорейского города Инчхон пострадали от шести до восьми человек, состояние одного из них оценивается как критическое.
Как передает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, об этом сообщили представители полиции и пожарной службы.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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