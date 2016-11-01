В Сальяне автомобиль сбил 73-летнего мужчину

Сальян. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает региональное бюро Report, авария зарегистрирована сегодня утром на пролегающем через территорию района участке магистрали Алят-Астара.

73-летнего жителя села Кюрсенги Аноглана Шахбала оглу Мансимова сбил автомобиль. Водитель тотчас же доставил пострадавшего в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания мужчине первой медицинской помощи, его поместили в отделение травматологии.

По факту ДТП проводится расследование.