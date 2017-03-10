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    В Сальяне автомобиль сбил 16-летнюю девушку

    По факту ведется расследование© Courtesy İmage

    Сальян. 10 марта. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль сбил 16-летнего пешехода.

    Как сообщает региональное бюро Report, авария зарегистрирована на улице 20 Января города Сальян.

    Проживающую в доме №241 по указанной улице Ляман Губад гызы Губадову сбил автомобиль, когда она, сойдя с автобуса, пыталась перейти дорогу. Получившая травмы различной степени тяжести девушка была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи Л.Губадову направили на амбулаторное лечение.

    По факту ведется расследование. 

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