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    В Сальяне автомобиль насмерть сбил пешехода

    Тело Рашада Ханалиева для исследования направлено в судмедэкспертизу

    Сальян. 25 января. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как передает аранское бюро Report, ДТП произошло на участке автомагирстрали Алят-Астара, проходящей через село Гасанлы.

    Так, неизвестный легковой автомобиль сбил Ханалиева Рашада Валех оглу 1982 г.р., когда тот собирался перейти дорогу. Водитель автомобиля сбежал с места события. Тело Рашада Ханалиева для исследования направлено в судмедэкспертизу.

    По факту ведется следствие. 

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