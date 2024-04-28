В Садаракском районе в результате взрыва боеприпаса погибли два человека

В результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахчыванской АР, погибли два человека.

В результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахчыванской АР, погибли два человека.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры, МВД и Агентства по разминированию (ANAMA).

Так, сегодня в результате взрыва боеприпаса, выпущенного в свое время ВС Армении по территории села Гараагадж Садаракского района Нахчыванской АР, погибли Рзаев Вилаят Гасан оглу (1951 г.р.) и Алиев Адям Гасан оглу (1970 г.р.).

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы и выполнили другие необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Садаракского района проводится расследование.