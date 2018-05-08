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    В Сабирабадском районе женщина нанесла ножевое ранение мужчине

    По факту ведется расследование

    Сабирабад. 8 мая. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе женщина нанесла ножевое ранение мужчине.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Гарагюней.

    Так, житель этого села Аяз Аскер оглу Сарханов 1978 г.р. с колото-резаным ранением в левую половину грудной клетки был доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, он помещен в хирургическое отделение.

    А.Сарханов отметил, что ножевое ранение ему нанесла соседка.

    По факту ведется расследование.

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