Сабирабад. 8 мая. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе женщина нанесла ножевое ранение мужчине.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Гарагюней.
Так, житель этого села Аяз Аскер оглу Сарханов 1978 г.р. с колото-резаным ранением в левую половину грудной клетки был доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, он помещен в хирургическое отделение.
А.Сарханов отметил, что ножевое ранение ему нанесла соседка.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook