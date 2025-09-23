Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    В Сабирабадском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 01:06
    В Сабирабадском районе произошло землетрясение

    В Сабирабадском районе к северу от станции Саатлы на расстоянии 10 км зарегистрировано землетрясение.

    Как передает Report, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы.

    Землетрясение магнитудой 3 произошло на глубине 66 километров. Подземные толчки не ощущалось.

