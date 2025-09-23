В Сабирабадском районе произошло землетрясение
Происшествия
- 23 сентября, 2025
- 01:06
В Сабирабадском районе к северу от станции Саатлы на расстоянии 10 км зарегистрировано землетрясение.
Как передает Report, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы.
Землетрясение магнитудой 3 произошло на глубине 66 километров. Подземные толчки не ощущалось.
Последние новости
02:10
В США будут уведомлять, что парацетамол при беременности повышает риск аутизмаЗдоровье
01:39
Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении ГазойДругие страны
01:23
Фото
"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман ДембелеФутбол
01:20
Литва намерена дополнительно выделить полмиллиарда евро на средства ПВОДругие страны
01:06
В Сабирабадском районе произошло землетрясениеПроисшествия
00:37
Эрдоган: Признание Палестины является историческим решениемДругие страны
00:29
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом компании BlackstoneВнешняя политика
00:13
В Барде шестилетний ребенок умер после установки капельницы на домуПроисшествия
23:57