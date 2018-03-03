В Сабирабадском районе произошла цепная авария, пострадали 4 человека, в том числе сотрудник полиции

© Report

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло тяжелое ДТП, в результате 4 человека получили ранения.

Как передает Аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Булаглы.

Цепная авария произошла с участием автомобиля марки "ВАЗ-2017" и двух автомобилей марки "Мерседес". Во время происшествия несколько человек получили телесные повреждения различной степени. Ими оказались жители Имишли Мамедова Сайад Беюккиши гызы 1961 г., Мамедова Айбениз Алескер гызы 1987 г., жители Сабирабада Гусейнов Эльшан Эйваз оглы 1984 г. и сотрудник полиции по имени Юсиф 1990 г. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу. Из-за тяжелого состояния лица по имени Юсиф, он был направлен в Баку.

По факту ведется расследование.