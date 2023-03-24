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В Сабирабаде задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений

В Сабирабаде задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений В Сабирабадском районе задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений из дома на территории района
Происшествия
24 марта 2023 г. 11:23
В Сабирабаде задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений

В Сабирабадском районе задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Было отмечено, что сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль марки Toyota, в котором находился разыскиваемый по статье 177 (кража) УК Миркамил Семидов.

Задержанный был передан в Сабирабадский РОП.

Его обвиняют в краже 20 февраля этого года 100 манатов, 10 750 долларов США и ювелирных изделий на сумму 12 050 манатов из жилого дома на территории района.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda evdən 10750 dollar və qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs tutulub

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