В Сабирабаде задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений

В Сабирабадском районе задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений из дома на территории района

В Сабирабадском районе задержан подозреваемый в краже 10 тыс. долларов и золотых украшений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Было отмечено, что сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль марки Toyota, в котором находился разыскиваемый по статье 177 (кража) УК Миркамил Семидов.

Задержанный был передан в Сабирабадский РОП.

Его обвиняют в краже 20 февраля этого года 100 манатов, 10 750 долларов США и ювелирных изделий на сумму 12 050 манатов из жилого дома на территории района.