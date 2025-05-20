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В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве 16-летней девушки В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего женщину и бросившего ее в Куру.
Происшествия
20 мая 2025 г. 20:44
В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что 20 мая в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела лица женского пола в части реки Куры, проходящей через территорию Сабирабадского района.

В результате предварительного расследования установлены обоснованные подозрения, что Сейидрасул Талыбзаде (2004 г.р.) 18 мая в лесистой местности вблизи села Гюдачухур района в ходе личного конфликта убил свою знакомую Нурану Алекперову (2009 г.р.) и бросил труп в реку.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Сейидрасул Талыбзаде задержан прокуратурой в качестве подозреваемого.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda 16 yaşlı qızı öldürərək Kürə atmaqda şübhəli bilinən şəxs barədə cinayət işi başlanıb

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