В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего женщину и бросившего ее в Куру.

В Сабирабаде возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что 20 мая в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела лица женского пола в части реки Куры, проходящей через территорию Сабирабадского района.

В результате предварительного расследования установлены обоснованные подозрения, что Сейидрасул Талыбзаде (2004 г.р.) 18 мая в лесистой местности вблизи села Гюдачухур района в ходе личного конфликта убил свою знакомую Нурану Алекперову (2009 г.р.) и бросил труп в реку.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Сейидрасул Талыбзаде задержан прокуратурой в качестве подозреваемого.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.