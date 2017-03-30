В Сабирабаде в отношении отца, безжалостно убившего молотком 7-летнего сына, избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабирабадском районном суде было рассмотрено представление, поданное следственным органом в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении Рояла Мамедова, безжалостно убившего молотком 7-летнего сына.

Как передает Report, в отношении Р.Мамедова избрана мера наказания в виде ареста сроком на 4 месяца.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК.

Р.Мамедов признал себя виновным.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел информации, убийство произошло 28 марта в селе Уладжалы. На почве конфликта, произошедшего дома между Р.Мамедовым и его супругой Гюнель Мамедовой, ранее судимый мужчина ударил 7-летнего сына Рояма молотком по голове. Ребенок скончался на месте.

Р.Мамедов был задержан сотрудниками отделения полиции Сабирабадского района.