В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержан
Происшествия
- 16 сентября, 2025
- 09:54
В Сабирабадском районе задержан Араз Гараев, подозреваемый в краже денежных средств и ювелирных изделий из дома жителя села Моранлы.
Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, злоумышленник незаконно проник в дом своего родственника и похитил ювелирные украшения стоимостью 2 500 манатов, а также сейф, в котором находились 39 500 манатов и $12 000.
По информации ведомства, значительную часть похищенных средств Гараев потратил, а на часть денег приобрел легковой автомобиль.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
