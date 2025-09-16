В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержан

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Происшествия
    • 16 сентября, 2025
    • 09:54
    В Сабирабадском районе задержан Араз Гараев, подозреваемый в краже денежных средств и ювелирных изделий из дома жителя села Моранлы.

    Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, злоумышленник незаконно проник в дом своего родственника и похитил ювелирные украшения стоимостью 2 500 манатов, а также сейф, в котором находились 39 500 манатов и $12 000.

    По информации ведомства, значительную часть похищенных средств Гараев потратил, а на часть денег приобрел легковой автомобиль.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

