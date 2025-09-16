Sabirabadda evdən içərisində 60 min manata yaxın pul olan seyf oğurlanıb
Hadisə
- 16 sentyabr, 2025
- 09:35
Sabirabad rayonunun Moranlı kəndi ərazisində yerləşən evlərin birindən pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Araz Qarayev saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, adı çəkilən şəxs qohumunun evinə qanunsuz daxil olaraq oradan 2500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları, eləcə də içərisində 39 min 500 manat və 12 min ABŞ dolları olan seyfi oğurlayıb.
Oğurluq yolu ilə əldə etdiyi pulların əksəriyyətini xərcləyən A.Qarayev pulun bir qismi ilə minik avtomobili alıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
10:00
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Şəki kəndinin adı Sak tayfasının adı ilə bağlıdırDaxili siyasət
09:59
Anar Əliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcəkSosial müdafiə
09:58
Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
09:56
Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlarDigər ölkələr
09:54
Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıbDigər ölkələr
09:47
İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcəkDigər ölkələr
09:47
Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıbHadisə
09:42
UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcəkFutbol
09:38