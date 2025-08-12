В Сабирабаде три человека пострадали при падении автомобиля в канал

В Сабирабадском районе автомобиль съехал в канал, есть пострадавшие.

Как сообщает аранское бюро Report, инцедент был зафиксирован в селе Моранлы.

Автомобиль марки Niva выехал с дороги и упал в канал у обочины.

В результате аварии жители села Моранлы — 1999 года рождения Исмайлызаде Улву Абузар оглу, 1995 года рождения Мирзазаде Эйваз Аслан оглу и 2000 года рождения Мирзазаде Немат Сердар оглу получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Ширвана. По факту ведется расследование.