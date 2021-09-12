В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ястыгоба.
Автомобиль марки Tofas столкнулся с "ВАЗ-2107". В результате аварии один человек скончался на месте. Шафагат Асад гызы Бахшалиева, Ровшан Юсиф оглы Фархадов, Сади Адиль оглы Бахшалиев и Али Адиль оглы Бахшалиев получили ранения. Они были доставлены в Ширванскую центральную больницу.
Личность погибшего в ДТП человека устанавливается.
По факту ведется следствие.