В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек, еще 4 получили ранения

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В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек, еще 4 получили ранения. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ястыгоба. Автомобиль марки Tofas столкнулся с "ВАЗ-2107". В результате аварии один человек скончался на месте. Шафагат Асад гызы Бахшалиева, Ровшан Юсиф оглы Фархадов, Сади Адиль оглы Бахшалиев и Али Адиль оглы Бахшалиев получили ранения. Они были доставлены в Ширванскую центральную больницу. Личность погибшего в ДТП человека устанавливается. По факту ведется следствие. Подпишитесь на наш Telegram канал