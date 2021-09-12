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В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший и раненые В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек, еще 4 получили ранения
Происшествия
12 сентября 2021 г. 14:41
В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ястыгоба.

Автомобиль марки Tofas столкнулся с "ВАЗ-2107". В результате аварии один человек скончался на месте. Шафагат Асад гызы Бахшалиева, Ровшан Юсиф оглы Фархадов, Сади Адиль оглы Бахшалиев и Али Адиль оглы Бахшалиев получили ранения. Они были доставлены в Ширванскую центральную больницу.

Личность погибшего в ДТП человека устанавливается.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabirabadda ağır yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

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