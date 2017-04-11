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    В Сабирабаде перевернулся трактор, 23-летний парень остался под прицепом

    Его состояние остается тяжелым

    Сабирабад. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе перевернулся трактор, под прицепом остался 23-летний парень.

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел на территории села Шахрияр.

    Так, местный житель Эльшад Тофик оглу Гаджиев 1994 г.р. находился на прицепе трактора. Трактор перевернулся и он остался под прицепом.

    Получивший тяжелые травмы мужчина доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.

    Как сообщили в больнице, получившему черепно-мозговую травму Э.Гаджиеву была оказана первая медицинская помощь. Пострадавший помещен в отделение реанимации. Отмечается, что его состояние тяжелое.  

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