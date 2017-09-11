Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Сабирабаде - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Сабирабад. 11 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Сабирабаде.
Как сообщает аранское бюро Report, Халаф Аскералы оглу Масталиев 1949 г.р. потерял управление за рулем пассажирского микроавтобуса, в результате траснпортное средство перевернулось. Погибли 2, пострадали 10 человек.
Погибшие:
Теймур Зарбалиев – 1946 г.р.
Гюльзар Аббасова – 1993 г.р.
Пострадавшие:
Халаф Аскералы оглу Масталиев – 1949 г.р.
Бейляр Дедекиши оглу Гулузаде – 1974 г.р.
Кямран Раиль оглу Алекперов – 1991 г.р.
Амиль Мемад оглу Ахмедов 1992 г.р.
Шахла Мамедага гызы Аббасова 1968 г.р.
Беюккиши Беюкага оглу Агаев – 1957 г.р.
Зейнаб Садыг гызы Новрузова – 1963 г.р.
Шакир Гасан оглу Гусейнов – 1988 г.р.
Отметим, что состояние четырех пострадавших тяжелое. По этой причине их перевели в одну из частных клиник в Баку.
***13:20
В Сабирабадском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на проспекте Мугань.
В результате аварии, совершенной пассажирским микроавтобусом, погибли 2, ранены 10 человек.
Отмечается, что вместе с водителем, в микроавтобусе находились 12 человек.
Valeh DadaşovАвтор новости
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