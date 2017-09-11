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    Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Сабирабаде - ПОЛНЫЙ СПИСОК

    Вместе с водителем, в микроавтобусе находились 12 человек

    Сабирабад. 11 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Сабирабаде.

    Как сообщает аранское бюро Report, Халаф Аскералы оглу Масталиев 1949 г.р. потерял управление за рулем пассажирского микроавтобуса, в результате траснпортное средство перевернулось. Погибли 2, пострадали 10 человек.

    Погибшие:

    Теймур Зарбалиев – 1946 г.р.

    Гюльзар Аббасова – 1993 г.р.

    Пострадавшие:

    Халаф Аскералы оглу Масталиев – 1949 г.р.

    Бейляр Дедекиши оглу Гулузаде – 1974 г.р.

    Кямран Раиль оглу Алекперов – 1991 г.р.

    Амиль Мемад оглу Ахмедов 1992 г.р.

    Шахла Мамедага гызы Аббасова 1968 г.р.

    Беюккиши Беюкага оглу Агаев – 1957 г.р.

    Зейнаб Садыг гызы Новрузова – 1963 г.р.

    Шакир Гасан оглу Гусейнов – 1988 г.р.

    Отметим, что состояние четырех пострадавших тяжелое. По этой причине их перевели в одну из частных клиник в Баку.

    ***13:20

    В Сабирабадском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на проспекте Мугань.

    В результате аварии, совершенной пассажирским микроавтобусом, погибли 2, ранены 10 человек.

    Отмечается, что вместе с водителем, в микроавтобусе находились 12 человек.

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