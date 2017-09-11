Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Сабирабаде - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Сабирабад. 11 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Сабирабаде.

Как сообщает аранское бюро Report, Халаф Аскералы оглу Масталиев 1949 г.р. потерял управление за рулем пассажирского микроавтобуса, в результате траснпортное средство перевернулось. Погибли 2, пострадали 10 человек.

Погибшие:

Теймур Зарбалиев – 1946 г.р.

Гюльзар Аббасова – 1993 г.р.

Пострадавшие:

Халаф Аскералы оглу Масталиев – 1949 г.р.

Бейляр Дедекиши оглу Гулузаде – 1974 г.р.

Кямран Раиль оглу Алекперов – 1991 г.р.

Амиль Мемад оглу Ахмедов 1992 г.р.

Шахла Мамедага гызы Аббасова 1968 г.р.

Беюккиши Беюкага оглу Агаев – 1957 г.р.

Зейнаб Садыг гызы Новрузова – 1963 г.р.

Шакир Гасан оглу Гусейнов – 1988 г.р.

Отметим, что состояние четырех пострадавших тяжелое. По этой причине их перевели в одну из частных клиник в Баку.

***13:20

В Сабирабадском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на проспекте Мугань.

В результате аварии, совершенной пассажирским микроавтобусом, погибли 2, ранены 10 человек.

Отмечается, что вместе с водителем, в микроавтобусе находились 12 человек.