В Сабирабаде микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые - ФОТО

Сабирабад. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Сабирабаде пассажирский микроавтобус попал в ДТП.
Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена в селе Гаратепе.
Пассажирский микроавтобус марки Ford столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП погиб один пассажир - житель села Дуньямалылар Бейлаганского района Фуад Хидаят оглу Шукюров 1975 г.р., четверо получили тяжелые травмы.
Раненые:
Оруджев Кянан Али оглу 1975 г.р.
Рзаев Надир Аскер оглу 1962 г.р.
Гулиева Саида Ашраф гызы 1997 г.р.
Раненые доставлены в Сабирабадскую районную и Ширванскую центральную городскую больницы.
Личность одного пострадавшего пока не установлена.
По факту ведется расследование.
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