В Сабирабаде микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые - ФОТО

22 февраля, 2019 13:45

© Report https://report.az/storage/news/7dae38c8c65c9bd8ebb3f9238765f3be/22dd2496-32d7-41a2-a0ba-5c7fc110b463_292.jpg Сабирабад. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Сабирабаде пассажирский микроавтобус попал в ДТП. Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена в селе Гаратепе. Пассажирский микроавтобус марки Ford столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб один пассажир - житель села Дуньямалылар Бейлаганского района Фуад Хидаят оглу Шукюров 1975 г.р., четверо получили тяжелые травмы. Раненые: Оруджев Кянан Али оглу 1975 г.р. Рзаев Надир Аскер оглу 1962 г.р. Гулиева Саида Ашраф гызы 1997 г.р. Раненые доставлены в Сабирабадскую районную и Ширванскую центральную городскую больницы. Личность одного пострадавшего пока не установлена. По факту ведется расследование.

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