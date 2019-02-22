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В Сабирабаде микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые - ФОТО

© Report

Сабирабад. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Сабирабаде пассажирский микроавтобус попал в ДТП. 

Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена в селе Гаратепе. 

Пассажирский микроавтобус марки Ford столкнулся с грузовиком. 

В результате ДТП погиб один пассажир - житель села Дуньямалылар Бейлаганского района Фуад Хидаят оглу Шукюров 1975 г.р., четверо получили тяжелые травмы. 

Раненые:

Оруджев Кянан Али оглу 1975 г.р.

Рзаев Надир Аскер оглу 1962 г.р. 

Гулиева Саида Ашраф гызы 1997 г.р.

Раненые доставлены в Сабирабадскую районную и Ширванскую центральную городскую больницы. 

Личность одного пострадавшего пока не установлена. 

По факту ведется расследование. 

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