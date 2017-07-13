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    В Сабирабаде из незаконного оборота изъято более 26 кг наркотических веществ

    Задержанный заявил о том, что посадил семена конопли несколько месяцев назад во дворе своего дома© DİN

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отделения полиции (РОП), в целом за июнь-июль из незаконного оборота было изъято 26 килограммов 522 грамма наркотических веществ различного свойства.

    Об этом  Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    По данному факту 3 человека были задержаны и представлены следствию.

    Один из задержанных в ходе показаний заявил, что посадил семена конопли несколько месяцев назад во дворе своего дома и выращивал их специальным методом.

    По фактам  возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, следствие и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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