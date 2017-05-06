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    В Сабирабаде автомобиль сбил идущего по обочине пешехода

    Состояние раненого тяжелое

    Сабирабад. 6 мая. REPORT.AZ / В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадал 1 человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано вчера вечером в селе Уладжалы.

    Так, житель села 23-летний Саид Арзу оглу Гусейнов был сбит автомобилем, когда шел по обочине.

    Пешеход, получивший ранения различной степени тяжести, был доставлен в центральную районную больницу Сабирабада водителем автомобиля.

    После оказания первой медицинской помощи больного поместили в хирургическое отделение, его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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