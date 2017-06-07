В Сабирабаде автомобиль сбил лошадиную повозку, трое пострадавших

Сабирабад. 7 июня. REPORT.AZ/ В Сабирабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован вчера вечером на территории села Гаратогай.

Житель районного села Османлы на автомобиле марки "KIA" сбил на дороге лошадиную повозку. Повозка, в свою очередь, ударила стоящую у обочины женщину. В результате находившийся в повозке 39-летний житель села Гаратогай Вахидов Рамиль Бейбала оглу, женщина-пешеход, жительница села Гаратогай 22-летняя Акперова Айнур Вугар гызы и ее полуторагодовалый ребенок Акперов Акпер Казым оглу получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

Факт расследуется.