В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил 70-летнюю женщину
Происшествия
- 28 сентября, 2026
- 22:51
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В селе Галагайын Сабирабадского района произошло смертельное ДТП с участием женщины-пешехода.
Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль Toyota Prado сбил переходящую дорогу местную жительницу Гусейнову Пюстаханым Бахадыр гызы (1956 г.р.).
Женщина от полученных травм скончалась.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
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