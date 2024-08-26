В Сабирабаде 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве

В Сабирабаде 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве матери

В Сабирабадском районе 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве.

Об этом Report сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Информация об убийстве Имановой Рены Рафик гызы (1975 г.р.) в одном из домов на территории Сабирабадского района поступила в полицию 26 августа около 15 часов. По предварительным данным, женщине нанесли смертельные ножевые ранения.

В качестве подозреваемого задержан Гурбанлы Рамал Раиз оглу (2007 г.р.). Согласно предварительной версии, преступление совершено с целью наживы. Расследование продолжается.