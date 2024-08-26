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В Сабирабаде 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве

В Сабирабаде 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве В Сабирабаде 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве матери
Происшествия
26 августа 2024 г. 16:46
В Сабирабаде 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве

В Сабирабадском районе 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве.

Об этом Report сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Информация об убийстве Имановой Рены Рафик гызы (1975 г.р.) в одном из домов на территории Сабирабадского района поступила в полицию 26 августа около 15 часов. По предварительным данным, женщине нанесли смертельные ножевые ранения.

В качестве подозреваемого задержан Гурбанлы Рамал Раиз оглу (2007 г.р.). Согласно предварительной версии, преступление совершено с целью наживы. Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlan saxlanılıb - YENİLƏNİB

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