В Сабирабаде 14-летняя девочка скончалась в результате отравления лекарством

25 декабря, 2017 14:49

Сабирабад. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе 14-летняя девочка скончалась в результате отравления. Как сообщает аранское бюро Report, в Сабирабадскую центральную районную больницу с диагнозом отравление была доставлена жительница села Мурсалли Гезалова Лейла Шовги гызы 2003 г.р. Несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось. По предварительной информации, Л.Гезалова отравилась лекарственными препаратами. По факту ведется расследование.