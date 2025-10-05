Пожар в одном из бакинских ресторанов потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, возникший в одном из ресторанов в Сабаильском районе Баку потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание, произошедшее на кухне ресторана на первом этаже четырехэтажного здания, было ликвидировано, не распространившись на близлежащие помещения.

10:35

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.