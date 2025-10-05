Пожар в одном из бакинских ресторанов потушен - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Происшествия
    • 05 октября, 2025
    • 11:02
    Пожар, возникший в одном из ресторанов в Сабаильском районе Баку потушен.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание, произошедшее на кухне ресторана на первом этаже четырехэтажного здания, было ликвидировано, не распространившись на близлежащие помещения.

    На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.

    Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

    В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

    Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

    Сабаильский район Баку МЧС пожар
    Bakıda restoranda baş verən yanğının qarşısı alınıb - YENİLƏNİB

